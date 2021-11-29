لا مخالفات على وزارة التعليم العالي في تقرير ديوان المحاسبة 2020

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين بأن تقرير ديوان المحاسبة للعام (2020) والذي صدر مؤخراً أظهر عدم وجود أي مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث لم يرد ذكر الوزارة في التقرير نهائياً.

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وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يُعزى إلى الجهود التي بذلتها في معالجة كافة الاستيضاحات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة، وتصويب جميع المخالفات إن وجدت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تطبيق الوزارة لأعلى معايير الشفافية في جميع تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها لمتلقي الخدمة.