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الأربعاء، 05-05-2021 09:29 م

وفق وزارة المالية

لا نية لصرف دفعة من الرواتب قبل العيد حتى اللحظة

رواتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري- كشفت وزارة المالية، الأربعاء، عن عدم وجود توجه لغاية اللحظة لصرف أي مبالغ من رواتب الموظفين قبل حلول عيد الفطر السعيد.

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وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قررت صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي يوم الأحد المقبل 9 أيار/مايو وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.


وبينت المؤسسة أن مقدار الدفعة التي ستصرف مقدما نسبتها 30% من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال وبحد أقصى 300 دينار، وستشمل الدفعة المقدمة المتقاعدين الورثة وبواقع 50% من صافي نصيب المستحق.


وأوضحت المؤسسة أن الدفعة المقدمة ستشمل نحو ربع مليون متقاعد على أن تُخصم من الراتب التقاعدي لشهر أيار/مايو في تاريخ صرفه الاعتيادي.

 


 




 

 


 

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