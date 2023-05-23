لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - بيّن التقرير المروري اليومي، أنه لم تسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة، وذلك بفضل وعي والتزام المواطن بقواعد وأولويات السير.



وأضاف التقرير، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع عدد من العوائق وتعطل عدد من المركبات الأمر الذي تسبب بتباطؤ للحركة المرورية ، فيما تم التعامل مع جميع الملاحظات، داعياً المواطنين ومستخدمي الطريق الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد السير.

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وقال مندوب إدارة عمليات السير إن الإدارات المرورية تتعامل منذ صباح اليوم مع حركة نشطة وكثافة مرورية على مختلف الطرق ضمن المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات وكاميرات المراقبة.

وأضاف أن جميع الطرق الرئيسية ومداخل العاصمة عمّان ومخارجها تشهد حركة سير نشطة.