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الخميس، 07-04-2022 04:32 م

لا وفيات بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر صحية مطلعة إنه لم يتم تسجيل أي وفاة في المملكة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لآخر يومين، وذلك منذ بداية تسجيل وفيات متكررة قبل سنة ونصف تقريبا.اضافة اعلان


وأكدت المصدر أن مجموع الحالات التي يتم علاجها حاليا بسبب الإصابة بالفيروس 85 حالة، فيما تراجع، بحسب ذات المصادر، عدد الإصابات اليومية بمعدل يتراوح بين 140 إلى 150 في الأيام الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه حالات الدخول 9 حالات يومية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس أن عدد الوفيات الأسبوعي، تراجع نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 43 بالمئة.

 




 

 


 

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