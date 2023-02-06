لبنان يعلن استعداده لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية أن بلاده على استعداد لوضع كافة ما لديها من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا.

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وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية تكليف حمية "التواصل مع وزيري النقل والصحة السوريين زهير خزيم وحسن الغباش"، مؤكدة أن "لبنان دولة وشعبا على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودول أخرى أيضا".



وأكد حمية أن "لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائما مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية، تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة".

روسيا اليوم