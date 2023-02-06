الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة ترفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ

السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

جامعات تعلق دوامها - أسماء

تطاير لوح زينكو على المركبات في مستشفى الامير حمزة - فيديو

تعليق الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا غدا بسبب الأحوال الجوية

كهرباء إربد تدعو لترشيد استهلاك الطاقة خلال المنخفض الجوي

ولي العهد يعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

جامعة اليرموك: تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء بسبب الظروف الجوية

توافق على إنتاج مطعوم الحمى القلاعية محلياً

وزارة التنمية وصندوق المعونة يعلنان جاهزيتهما لمواجهة الظروف الجوية

الإثنين، 06-02-2023 04:25 م

لبنان يعلن استعداده لوضع كافة ما لديه من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا

63e0e5044c59b76c2760b616


الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية أن بلاده على استعداد لوضع كافة ما لديها من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا.

اضافة اعلان

 

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية تكليف حمية "التواصل مع وزيري النقل والصحة السوريين زهير خزيم وحسن الغباش"، مؤكدة أن "لبنان دولة وشعبا على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودول أخرى أيضا".

وأكد حمية أن "لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائما مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية، تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

وزارة الصحة ترفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ

220234164633122088403

السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

72021720277542707872

جامعات تعلق دوامها - أسماء

wwwwwwww

تطاير لوح زينكو على المركبات في مستشفى الامير حمزة - فيديو

JUST

تعليق الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا غدا بسبب الأحوال الجوية

329362111_1259415628121632_5452513155806867984_n

كهرباء إربد تدعو لترشيد استهلاك الطاقة خلال المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
11202011122310438369174

الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

63e0948a4c59b77aee637738

خبير أردني في علم الزلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

2

الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

وزارة الخارجية

الخارجية تفعل خلايا أزمة لمتابعة أوضاع الأردنيين بتركيا وسوريا

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: وسائل الإعلام في العالم أصبحت تحت التهديد

325487911_688425522977603_5396205260434532854_n

صديق للأردني قطيش يكشف تفاصيل اختطافه وتحريره في سوريا