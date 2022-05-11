لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

الوكيل الإخباري - صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة أنه لغايات التسهيل وتبسيط الإجراءات ولتجنب التوقيف القضائي في المطارات أثناء العطل الرسمية وخارج أوقات العمل الرسمي قامت وزارة العدل بتوفير 9 محاسبين يعملون على مدار الساعة.



وأوضح أن عدد المحاسبين المتواجدين في مطار الملكة علياء الدولي يبلغ (4) محاسبين وعلى مدار 24 ساعة بالتناوب بالإضافة إلى وجود (5) محاسبين في إدارة التنفيذ القضائي (طبربور) وعلى مدار 24 ساعة في العطل الرسمية و16 ساعة خارج أوقات العمل الرسمي.



وقال إن جميع المحاسبين الموجودين في المطار وإدارة التنفيذ القضائي لديهم صلاحيات كاملة على نظام وزارة العدل (ميزان) لإجراء اللازم في حال تسديد المبلغ وإعطاء كف طلب.

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وبيّن أنه في حال رغبة المواطن بالدفع الإلكتروني توفر وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية لغايات تمكين المواطنين من دفع أمانات الدعاوى والغرامات بشكل الكتروني بحيث يتم استيفاء أمانات الدعاوى التنفيذية وغرامات الدعاوى الجزائية في دوائر تنفيذ المدعي العام للقضايا الصادر بها أحكام من نوع الغرامات فقط (لا تشمل الحبس) ودفعها بشكل الكتروني كما يصدر كف الطلب ويتم ارساله الى مديرية الأمن العام بشكل الكتروني في حال كان يوجد تعميم مسبق للشخص لدى مديرية الأمن العام، وتتوفر هذه الخدمات على كل من البوابة الالكترونية لوزارة العدل بالإضافة الى تطبيق الهاتف المحمول لوزارة العدل وذلك على حسابات الافراد بحيث تظهر ارقام القضايا المحكوم بها وقيمة المبالغ المطلوبة سواء امانات دعاوى تنفيذية او غرامات دعاوى جزائية ليقوم بدفعها بشكل الكتروني.



واشارت الوزارة إلى أن مجموع القضايا التي تم تسديدها عن طريق محاسبين التنفيذ القضائي في المطار وإدارة التنفيذ القضائي للفترة ما بين 1/1/2022 - 30/4/2022

بلغ (1504) قضية والمبلغ الإجمالي الذي تم تسديده 690130.148 دينار.

وبينت الوزارة أن عدد القضايا التي تم تسديدها خلال للفترة ما بين 1/5/2022 ولغاية 8/5/2022 (خلال عطلة عيد الفطر) بلغت 72 قضية والمبلغ الإجمالي بلغ 22960.200 دينار.