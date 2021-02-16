لجان الزكاة تستعد للظروف الجوية المقبلة

الوكيل الإخباري - أوعز مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات إلى لجان الزكاة كافة، بفتح غرفة عمليات لكل لجنة على مدار 24 ساعة في حال تطلبت الظروف الجوية ذلك، والإبلاغ عن أي حالة طارئة.

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وأكد السميرات اليوم الثلاثاء، جاهزية اللجان التابعة للصندوق تحسبا للظروف الجوية التي قد تمر بها المملكة، وتفعيلا لخطة الطوارئ، لتوفير الدعم والمساعدة للمحتاجين تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.



وأشار السميرات إلى وجود احتياطي كاف من المواد العينية والبطانيات والمدافئ والطرود التموينية في كل لجنة زكاة، مبينا أن عدد اللجان 185 لجنة، موزعة في جميع أنحاء المملكة تقدم خدماتها للأسر الفقيرة.

المصدر : بترا

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