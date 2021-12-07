لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الوكيل الاخباري - أدت اليوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 لجان الانتخاب المكلفة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، في اقليمي الوسط والشمال القسم القانوني وذلك بحضور اعضاء مجلس المفوضين والأمين العام ومدير العمليات في الهيئة.

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كما وخصصت الهيئة يوم غد الاربعاء لأداء القسم القانوني للجان الانتخاب في اقليم الجنوب، على أن يتم لاحقا تسليم اعضاء اللجان قرارات تكليفهم بالاضافة الى ملفات وارشادات خاصة تمكنهم من مباشرة عملهم والاستعداد لمرحلة التسجيل وعرض الجداول.



وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.