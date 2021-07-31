لجان ترفع توصياتها الأسبوعين المقبلين للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية سمير الرفاعي، السبت، إن لجنة الشباب والمرأة والإدارية، المنبثقة عن اللجنة الملكية سترفع توصياتها إلى اللجنة الأسبوعين المقبلين.وأكد الرفاعي، خلال لقائه فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية، أن مخرجات اللجنة تحظى بضمانة ملكية سامية، بالتوصية بإجراء بعض التعديلات الدستورية بما يوائم مع مخرجاتها وتوصياتها.وأشار إلى أن جميع الأردنيين شركاء في عمل اللجنة من خلال طرح أفكارهم حول آليات وأدوات الإصلاح الشمولي المنشود، لافتا النظر إلى أن إصلاح منظومة العمل السياسي بجميع مكوناته هي عنوان المئوية الثانية كما أرادها جلالة الملك أن تكون عنوان المرحلة.