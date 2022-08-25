لجان خاصة تناقش مبادرات قطاعات التعدين والموارد المستدامة

الوكيل الإخباري - انطلقت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعات (اللجنة القطاعية للمعادن والثروات، الطبيعية) و(اللجنة القطاعية الخاصة بالموارد المستدامة) التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء لوضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.



وترأس أمين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام اعمال الاجتماع ليتم بالتعاون مع الشركاء، تحديد الأولويات ووضع الخطط والإجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2023-2025.

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وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات المقترحة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع وتشمل وضع خارطة طريق لتحول الطاقة وتشمل (التحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم).



أما بالنسبة لمبادرات قطاع التعدين فتشمل إعداد برنامج وطني للتعدين إضافة الى مراجعة التشريعات والحوافز المتعلقة بالقطاع إضافة الى ترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع.0



وسيتم عقد اجتماعات دورية بهدف الخروج بأولويات القطاعات وبرنامج عمل تنفيذي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.