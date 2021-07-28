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الأربعاء، 28-07-2021 09:56 ص

لجان نيابية تناقش إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

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الوكيل الإخباري - تعقد لجان نيابية الأربعاء، اجتماعات لمناقشة عدة قضايا منها إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، وإلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية، ومناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية.

وبحسب جدول اجتماعات اللجان المنشور على صفحة مجلس النواب عبر الفيسبوك تعقد لجنتي الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية اجتماعا مشتركا لمناقشة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية.

وبحسب البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، الذي اطلعت "المملكة" على نسخة منه في وقت سابق، فإن مشروع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من المشاريع الجديدة التي تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال منحة لم يحدد مصدرها، في العامين 2021-2022.

ووضعت الحكومة إصلاحات عدة في قطاع الطاقة للأعوام (2021-2024)؛ تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، وتنفيذ الخطة الرئيسية لشركة الكهرباء الوطنية الهادفة إلى تقليل التكلفة وتحسين قدرة الاستجابة للمخاطر، وإطلاق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية، والبدء بتطبيق أنظمة الشبكات والعدادات الذكية، وإطلاق نظام حوافز التحول نحو الطاقة النظيفة وأنظمة كفاءة الطاقة، وتحديث البنية التحتية للشبكات لتسهيل تصدير الفائض من إنتاج الطاقة.

كما تناقش اللجنة الإدارية النيابية إلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وستناقش اللجنة المشتركة القانونية والإدارية مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

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