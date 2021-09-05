لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين تعقد أولى اجتماعاتها

الوكيل الاخباري - عقدت لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين اجتماعها الأول، اليوم الأحد، في مقر النقابة، برئاسة القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي وحضور رئيس وأعضاء لجنة الصندوق.



وقالت النقابة في بيان صحفي، إن الزميل البرماوي أكد ضرورة دعم المجلس الكامل لأعمال اللجنة، مستعرضاً الجهود التي قام بها مجلس النقابة والتواصل مع الجهات المعنية، ومنها مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ونقابة أطباء الأسنان وغيرها.

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