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الإثنين، 20-03-2023 07:13 م

لجنة استراتيجية الأمن الغذائي تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

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الوكيل الاخباري - عقدت لجنة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول للعام الحالي، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وهدف الاجتماع إلى الاطلاع على سير العمل بما يخص إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للأمن الغذائي، والتأكيد على أدوار الأطراف المختلفة، من حيث التنسيق وتقديم المعلومات المطلوبة لإنشاء النظام مدار البحث.

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