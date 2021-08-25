لجنة استلام الحبوب تدعو مزارعي إقليم الشمال لاستلام مستحقاتهم المالية

الوكيل الإخباري - دعت لجنة استلام الحبوب في إقليم الشمال، مزارعي الحبوب الذين وردوا محاصيلهم الزراعية من مادتي القمح والشعير، إلى استلام مستحقاتهم المالية (الشيكات)، من مديرية زراعة إربد من اليوم الأربعاء وحتى نهاية دوام غد الخميس.

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وقال رئيس اللجنة حكم الدويري إن اللجنة استلمت 23800 طن من مادتي القمح والشعير ، بقيمة شراء تقدر بنحو 10 ملايين دينار، مشيرا إلى أن سعر طن القمح يتراوح بين 400 إلى 420 دينارا، وطن الشعير من 350 إلى 370 دينارا، اعتمادا على جودة الصنف وتقرير فحص العينات المرسلة للجنة.



من جهته، بين رئيس لجنة التدقيق محمد البصول أن الكشوفات الرسمية بينت استلام 16 ألف طن من القمح و7 آلاف طن من الشعير كأعلاف، و1300 طن لبذار القمح والشعير الذي نجح وراثيا في مشروعات "إكثار بذار الأساس"، التابعة للمؤسسة التعاونية وبحسب الفحوصات 339 طنا من القمح و 461 طنا من الشعير، ورسب وراثيا من مشروعات "إكثار بذار الاساس"، 226 طنا من القمح و270 طنا من محصول الشعير.



ودعت اللجنة المزارع الذي يتخلف عن استلام مستحقاته المالية التواصل مع رئيسها على رقم 0777430480.

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