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السبت، 25-09-2021 01:07 م

لجنة الأوبئةلـ الوكيل: اصابة الرضيع بفيروس كورونا واردة

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات-  أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي، اليوم السبت، إن احتمالية نقل عدوى فيروس كورونا من الأم إلى الرضيع واردة.

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وقال الحجاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن هناك احتمالية لاصابة الرضيع بفيروس كورونا ، مبينا أن مضاعفات الاصابة قد تكون قليلة.

 

وأضاف أن على الأم أخذ الاحتياطات الضرورية لمنع نقل عدوى الفيروس منها وإلى الرضيع.

 

وأشار إلى أن على الأم ارتداء الكمامة عند عملية الرضاعة، والتعامل مع الرضيع بحذر شديد، وغسل اليدين جيدا عند الاقتراب منه.

 

وبين أن بعد مرور 10 ايام تكون نسبة نقل العدوى إلى الرضيع قليلة، موضحا ان ذروة العدوى تكمن في اليوم الخامس والسادس والسابع.

 

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