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الثلاثاء، 23-11-2021 09:32 ص

لجنة الأوبئة: إجراء فحوص مخبرية على الصرف الصحي بالمدارس للكشف عن كورونا

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الوكيل الاخباري- قالت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، نجوى خوري، الثلاثاء، إنها ستقترح على وزارة الصحة "الاستعاضة بفحوصات كورونا الفردية في المدارس بإجراء فحوصات مخبرية في نظام الصرف الصحي لدى المدارس للكشف عن الفيروس".

وأضافت، "إذا كان هناك ما يشير إلى وجود الفيروس وفق دراسات أجريت في عدة مناطق، نعود حينها إلى المدرسة لفحص كل غرفة صفية على حدة، كون هناك صعوبة في التعامل مع الفيروس بشكل فردي؛ لارتفاع الإصابات حاليا".

خوري أشارت إلى أنه "سبق وأن اقترحت اللجنة أسلوب الكشف هذا، ولكن إصابات كورونا حينها لم تكن مرتفعة وستعود لطرح هذا الفحص في الاجتماع المقبل للجنة الأوبئة".

وعن إمكانية إلزامية اللقاح لطلاب المدارس قالت، إن "الأولوية حاليا لإعطاء الأشخاص من ذوي الاختطار العالي، وإعطاء الجرعة الثالثة لكبار السن ولديه أمراض مزمنة".

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