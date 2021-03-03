لجنة الأوبئة: الأردن لم يكتشف حتى الآن أي إصابة بالسلالة البرازيلية المتحورة

الوكيل الاخباري -

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قال عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء، إن الأردن لم يكتشف حتى الآن أي إصابة بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن السلالات الجديدة من الفيروس "تبدو أنها سبب الارتفاع الزائد في عدد الإصابات".وأوضح لـ "المملكة" أن التحاليل ومراكز الأبحاث تشير إلى أن السلالة البرازيلية المتحورة "أكثر شدة وأكثر إصابة للفئات العمرية الأقل".وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الأردن مؤخرا متوقع، وقال إن مؤشرات الأسبوع الوبائي الحالي مرتفعة ما يتطلب الحذر.وقال وزير الصحة نذير عبيدات، الثلاثاء، إن السلالة البريطانية أصبحت السائدة خاصة في عمّان والمحافظات المتاخمة لعمّان.