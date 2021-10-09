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السبت، 09-10-2021 12:15 م

لجنة الأوبئة: الأردن وصل لنسبة مطمئنة في منحنى وباء كورونا

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الوكيل الإخباري - قال استشاري الوبائيات وعضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام الحجاوي، ان الاردن وصل الى نسبة مطمئنة في منحنى وباء كورونا مكنت من العبور الى صيف آمن والبدء بإجراءات فتح القطاعات.

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واستعرض خلال محاضرة أقيمت في نادي اطباء الاطفال في الشمال اخيرا، تطورات جائحة كورونا في الأردن، والإجراءات التي اتخذت من أجل السيطرة على الوباء.


وتحدث عن برنامج التطعيم الوطني الذي أنشئ عام 1979، وقال انه يقدم كافة المطاعيم المدرجة على برنامجه لكل المواطنين و المتواجدين على أراضيه مجانا.
وقال الدكتور الحجاوي، أن انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ في الأردن على شكل حالات فردية وافدة من الخارج، أو مجموعة حالات شكلت بؤرة نجمت عن حالات وافدة، حيث بلغ عددها في تلك الفترة 1279 حالة مؤكدة، وبلغت الوفيات 11 وفاة.


واشار الى ان الامكانات حينها كانت تسمح بحجر الحالات المشتبه بها حجرا مؤسسيا مع توفر إمكانيات العزل المؤسسي لجميع الإصابات مهما بلغت خطورتها او الحالات المشتبه بها والتي لا تشكو من أي أعراض مرضية في المستشفيات التي اعتمدت لهذه الغاية.


وأضاف أن الشراكة بين القطاعات الصحية المختلفة في المملكة عززت قوة النظام الصحي ومكنت من التعامل مع الحالات المرضية وتخفيف معدلات الاصابة وخفض المضاعفات والإصابات الناتجة عنها، من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية باستمرار والعمل بها من قبل كافة القطاعات الصحية و دعمها لمواجهة هذه الجائحة.


وبين أن الأردن عمل على إنشاء ست مستشفيات ميدانية حكومية وعسكرية، وفرت 1732 سريرًا خصص عدد كبير منها لأجهزة التنفس الاصطناعي والعنايات الحثيثة.


واكد ان القطاع الطبي في الأردن عمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي أثمر نتائج ايجابية خففت من تداعيات هذه الجائحة وقللت من فترة الاغلاقات الشاملة بالرغم من بروز مفاهيم ومعلومات خاطئة واشاعات لا تعتمد على الحقائق أدت إلى التراخي بالالتزام بالإجراءات الوقائية المتعارف عليها.


ولفت الى انه بالرغم من تراجع الإصابات عالميا الى نحو 7 بالمئة، وتراجع الوفيات عالميا الى 10 بالمئة، في الأسابيع الأخيرة، فما زال الوضع ديناميكيا حتى الآن غير مسيطر عليه عالميا ولم يتعدى مرحلة الخطر.


واوضح اهمية التطعيم والعدالة في توزيعه على كافة دول العالم لتشكيل مناعة مجتمعية والإبقاء على الإجراءات الاحترازية.


من جهته، أشار رئيس النادي الدكتور بشار خصاونة ، الى عودة النادي إلى نشاطاته في خدمة الأطباء بعد الانحسار الكبير في الجائحة، مشيدا بجهود كافة قطاعات الدولة وفي المقدمة منتسبي القطاعات الطبية على اختلاف مسمياتهم ومواقعهم.


 




 

 


 

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