لجنة الأوبئة: الأولوية في تناول لقاح كورونا ليست للأطفال

الوكيل الإخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتورة نجوى خوري، مساء اليوم الجمعة، إن الأردن سجل في المنظمة المعنية بشراء لقاح فيروس كورونا حال اعتماده.

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وأضافت خوري في تصريح صحفي، أن أي مطعوم سيتم اعتماده لعلاج كورونا سيمر ضمن الإجراءات الصحية المعمول بها في الأردن كأي علاج آخر، مؤكدة أن الأولية في منح اللقاح لن تكون للأطفال أو لمن لا يستحقه، بسبب عدم مقدرة الحكومة على ذلك.

وبينت أن الفئات العمرية التي ستمنح اللقاح سيعاد تصنيفها، والكوادر الصحية العاملة في المستشفيات لهم الأولوية في ذلك، ولكن الأهم أن يتم حجز كميات مناسبة من الجرعات التي من المزمع أن تصل المملكة.



