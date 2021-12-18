لجنة الأوبئة : التعميم على كافة المستشفيات باعتماد بروتوكول صحي جديد

الوكيل الاخباري - قال الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة إن المؤشرات الوبائية تشير إلى الانخفاض الواضح في عدد الإصابات بكورونا كما أن هناك مؤشرات إلى مرور ذروة الموجة الحالية وفق اخر المعطيات.



واشار عبر قناة المملكة أنه اذا تم تسجيل أقل من 30 ألف إصابة خلال الاسبوع الحالي فسيتم تاكيد أن المملكة قد عبرت ذروة هذه الموجة.



ولفت إلى أن هناك خطورة من المتحور الجديد” أوميكرون” نظرا للانتشار السريع لهذا المتحور وتم التعميم باعتماد بروتوكول صحي جديد على كافة المستشفيات.



وأوصى حجاوي إلى ضرورة التوجه الفوري للمستشفى في حال كان الشخص يعاني من أعراض قوية للفيروس.

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