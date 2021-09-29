لجنة الأوبئة : الجرعة الثالثة المعززة لن تكون إجبارية

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة سعيد جرادات، الأربعاء، إن الأجسام المضادة تقلّ خلال 6-8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وقد تصل لعدم المقدرة على مكافحة الفيروس في حال الإصابة به.



وأضاف جرادات لـ "المملكة"، أن "الجرعة الثالثة المعززة للقاح ستشمل فئات عمرية أخرى في المستقبل" .



"الدراسات العالمية تشير إلى انخفاض الأجسام المضادة مع الوقت خاصة للأعمار الكبيرة، وهناك عدد قليل أدخلوا للمستشفيات رغم أخذهم جرعتي اللقاح"، وفق جرادات.

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