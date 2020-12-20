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الأحد، 20-12-2020 06:00 م

لجنة الأوبئة: السلالة الجديدة من الفيروس تنتقل بشكل أسرع

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة منير أبو هلالة، الأحد، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، حدثت بعد تغيرات على البروتينات السطحية للفيروس.
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وأضاف أبو هلالة لـ"المملكة"، أن السلالة الجديدة للفيروس تهاجم خلايا الإنسان بشكل أسرع؛ ما يؤدي إلى انتشاره بشكل أسرع.

وأشار أبو هلالة إلى أن التقارير البريطانية تقول إن هذه السلالة أقل خطورة على الإنسان من الفيروس المعروف حاليا، لافتا إلى أنه "يطمئن لغاية اللحظة".

"لكن هذا التطور على البروتينات السطحية سيؤثر على فعالية المطاعيم خصوصا مطعوم موديرنا وفايزر-بايونتيك (...)هذه المطاعيم أجريت لتعمل على البروتينات السطحية"، وفق أبو هلالة.

وأوضح أن العاملين في المختبرات يجب أن يرصدوا هذه السلالة، وأضاف "نأمل أن تقوم الكوادر الصحية بمراقبة هذه السلالة لمعرفة إذا ما كانت موجودة في الأردن أو لا (...) يجب سؤال أي مريض يتم تشخيصه بهذه الفترة عن تاريخ السفر والدول التي زارها بالفترة الأخيرة ".

وعن الوضع الوبائي في الأردن قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة إنه في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن عدد الحالات في تناقص، وأن عدد الحالات التي تدخل إلى المستشفيات تقل.

وعن اللقاح المضاد للفيروس أوضح أبو هلالة أن الحديث يدور عن وصولها نهاية كانون الأول/ يناير أو بداية شهر شباط/ فبراير 2021 من شركة فايزر، وكان من المتوقع في ما قبل وصولها في نهاية الشهر الحالي.

وقال "نحن غير راضيين عن هذا التأخير خصوصا أن دول من المنطقة أصبح اللقاح متوفر بها مثل السعودية".

وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تجري دراسة على اللقاح الصيني، متوقعا توفير كميات جيدة خلال الفترة المقبلة لتساعدنا على إنهاء الجائحة في الأردن.

 




 

 


 

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