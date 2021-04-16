لجنة الأوبئة تبشر بالعودة للحياة الطبيعية وتعديل اجراءات حظر التجول بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، الجمعة، إنّ "الأردن يتفاءل بانخفاض نسبة الإيجابية من الفحوص إلى أقل من 5% خلال أسبوعين أو ثلاثة، وأن نصل إلى صيف آمن قبل الموعد المحدد من قبل الحكومة 15 آيار/مايو 2021.
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وأضاف حجاوي، لـ "المملكة"، أن "الأرقام تدل بوضوح على تحسن الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة".

وبين، أن "الأردن وصل إلى ذروة فيروس كورونا المستجد، في الأسبوع 11 و 12، حيث وصل عدد الإصابات إلى 56 ألفا وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 18.9% في حدها الأعلى للذروه التي نحن فيها في الموجه".

وأشار، إلى أن "الموجه الحالية بدأت تنحسر والأرقام ومعدلات الإيجابية حتى الإدخالات تنخفض، اليوم (الجمعة) وتم إدخال 245 مصابا للمستشفى فيما غادر 294 ، حيث إنّ الذين يغادرون أكثر من الذين يدخلون".

ولفت حجاوي، إلى أن معدلات الشفاء ترتفع من بداية العام حيث تجاوزت 625 ألفا من 681 ألف إصابة.

 




 

 


 

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