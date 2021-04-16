لجنة الأوبئة تبشر بالعودة للحياة الطبيعية وتعديل اجراءات حظر التجول بهذا الموعد



الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، الجمعة، إنّ "الأردن يتفاءل بانخفاض نسبة الإيجابية من الفحوص إلى أقل من 5% خلال أسبوعين أو ثلاثة، وأن نصل إلى صيف آمن قبل الموعد المحدد من قبل الحكومة 15 آيار/مايو 2021.وأضاف حجاوي، لـ "المملكة"، أن "الأرقام تدل بوضوح على تحسن الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة".وبين، أن "الأردن وصل إلى ذروة فيروس كورونا المستجد، في الأسبوع 11 و 12، حيث وصل عدد الإصابات إلى 56 ألفا وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 18.9% في حدها الأعلى للذروه التي نحن فيها في الموجه".وأشار، إلى أن "الموجه الحالية بدأت تنحسر والأرقام ومعدلات الإيجابية حتى الإدخالات تنخفض، اليوم (الجمعة) وتم إدخال 245 مصابا للمستشفى فيما غادر 294 ، حيث إنّ الذين يغادرون أكثر من الذين يدخلون".ولفت حجاوي، إلى أن معدلات الشفاء ترتفع من بداية العام حيث تجاوزت 625 ألفا من 681 ألف إصابة.