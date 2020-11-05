لجنة الأوبئة تتوقع موعد ذروة كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي، أن الأردن لم يصل بعد إلى ذروة فيروس كورونا.

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وتوقّع الحجاوي في تصريحات صحافية ، الخميس، أن تكون الذروة بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن وفيات كورونا لم تتخطى 2 بالمئة من إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في الأردن.



وتابع " لن تزيد إصابات فيروس كورونا عن (6-7) الاف إصابة يومية"، مؤكدا أن المملكة لن تصل إلى صفر إصابات بعد تسجيل الذروة.



" إن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات وصلت الى حاجز الـ50 بالمئة، كما أن ارقام كورونا يمكن السيطرة عليها ولكن هنالك قلق حيال تلك الأرقام كونها مجهولة وتعصف بعدد كبير من الدول"، وفق الحجاوي .

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