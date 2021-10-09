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السبت، 09-10-2021 01:38 م

لجنة الأوبئة تحذر من نتائج لا تحمد عقباها

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، اليوم السبت إن على المواطنين الالتزام بالبروتوكلات الصحية الموصى بها.

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وقال الحجاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن لجنة الأوبئة تحذر المواطنين من تراجع الوضع الوبائي في المملكة، حتى لا نتوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها.

 

وأضاف أن اللجنة تقدمت بتوصيات إلى الحكومة بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والطاقة الاستيعابية المقررة 50%.

 

وأشار الحجاوي إلى أن على الجهات المعنية بضرورة فرض عقوبة على المخالفين الذين يساهمون في انتشار الوباء.

 

ونوه إلى أن لجنة الأوبئة مع اقامة المهرجانات والاحتفالات، لكن مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية.

 

وبين الحجاوي ان العودة إلى الاغلاقات في الوضع الراهن يحكمه الوضع الوبائي في المملكة.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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