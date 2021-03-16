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الثلاثاء، 16-03-2021 08:20 م

لجنة الأوبئة تحذر من نسب اشغال المستشفيات

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الوكيل الاخباري -  حذر عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي من ارتفاع نسب الاشغال في المستشفيات الى 60% من الطاقة الاستيعابية.
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حجاوي قال في تصريحات الثلاثاء، ان بعض المستشفيات أشغل بنسبة بلغت 80 -90%، وبقاء تسجيل الإصابات على نفس الوتيرة سيزيد إشغال الأسرة إلى الضعف.

واشار الحجاوي الى أن مرضى الفيروس الذين يدخلون المستشفيات يحتاجون 14 يوما على الأقل داخله، الأمر الذي يشكل ضغطا عليها.

ولفت إلى استعداد المستشفيات الميدانية والتي استحدثت مؤخرا من القوات المسلحة إضافة إلى المستشفيات الخاصة لإسناد المستشفيات الحكومية لاستقبال الحالات.

 




 

 


 

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