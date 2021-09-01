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الأربعاء، 01-09-2021 02:35 م

لجنة الأوبئة تراقب الوضع الوبائي

كورونا 2


الوكيل الإخباري - تراقب اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الوضع الوبائي في المملكة ، خاصة بعد دخول المرحلة الثالثة من خطة الصيف الآمن حيز التنفيذ، التي تتضمن عودة العمل لمعظم المنشآت بكامل طاقاتها.

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جاء ذلك على ضوء تصريحات مسؤولين في وزارة الصحة في وقت سابق ، الذين أكدوا أنه يتم رصد مدى تأثير فتح القطاعات على الوضع الوبائي في ظل دخول المملكة تحت تأثير الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

 

الحكومة تتابع بحذر وقلق عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد العمل بالمرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، وقراءة المنحنى الوبائي في المملكة تحسبا من العودة للمربع الاول، حيث سيتضح ذلك خلال الأسابيع الأولى من الشهر الحالي .

 

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