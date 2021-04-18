لجنة الأوبئة : تطعيم 3 ملايين شخص يساعد للوصول إلى مناعة مجتمعية

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن أضرار الحظر الجزئي أكثر من فوائده والمنحنى الوبائي انخفض بعد الوصول للذروة.

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وأشار محافظة في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن الإغلاق الشامل لمدة 14 يوماً هو فقط ما يؤثر على المنحنى الوبائي.



وبيّن أن الفيروس ينتقل أكثر في البيوت بين الأهل ثم بين زوارهم ثم بين المخالطين.



وأضاف محافظة أن نسبة انتقال العدوى من خلال الهواء الطلق قليل جداً، مشيرا إلى أن الإصابات قلّت لكن عدد الفحوصات غير كافٍ.



وقال " ليس صحيحاً إن فرض الحظر أدى إلى انخفاض الإصابات ".



وأوضح أنه يجب تطعيم أكثر من 100 ألف شخص يومياً للوصول إلى صيف آمن، منوها أن تطعيم 3 ملايين قد يساعد للوصول إلى مناعة مجتمعية.