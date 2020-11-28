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السبت، 28-11-2020 02:37 م

تفاؤل بحذر

لجنة الأوبئة تعلق على قرار عودة الطلبة للمدارس

ان
أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو لجنة الأوبئــة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن القرار المتعلّق بمصير  قرار عودة طلبة المدارس "سابق لأوانه".

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وأشار حجاوي في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن دوام الطلبة بحاجة لدراسة الوضع الوبائي على مدار أسابيع ، بحيث تمكّن الجهات المعنية من اتخاذ القرار المناسب ، ومنع تفشي كورونا .

 

وأشار ، أن قرار عودة الطلبة للمدارس ، يتضح معالمه مع نهاية العام ، بعد تقييم الوضع الوبائي الراهن ، تحسبا من انتشار الفيروس بين صفوف الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية .

 

وعرّج على مُستجدّات الوضع الوبائي الراهن ، لافتا أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا ، يتم دراستها على مدار الأسبوعين القادميــن ، وقال " أنّه في حال تسجيــل الاستمــرار بالإصابــات اليومية ، على هذا المعدل ، فإن ذلك سيكون مقدمة لذروة الوباء ، وبالتالي الوصول إلى ما يسمى بتسطيح المنحنى الوبائي ، حيث انخفاض معدل الإصابـــات اليوميّـــة ".

 

" وحتى نصل إلى هدفنا للعودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية، في ظلّ عزم الحكومة على توفير اللقاح ضد كورونا في المملكة خلال الفترة القادمة ، يجب على الأردنييـــن الالتزام باتباع الإجراءات الصحية ، كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الاجتماعي"، وفق حجاوي .

 

ولفت ، أن الأعداد بدأت تنحسر ما بين 4 -5 آلاف إصابة يومية ، معبّــرا عن أمله في أن لا تزيد أعداد الإصابات عن هذا المعدّل ، وتابع "نتفاءل بحذر ، وعلى الجميع الالتزام للخروج من الجائحــة بأقل الخسائر ".

 

 

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