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الأحد، 12-12-2021 08:39 ص

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع الوفيات في المملكة

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي إن متحور دلتا كورونا هو السائد في المملكة مضيفا أنه فاقم أعداد الوفيات والإصابات خلال الفترة الأخيرة. 

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وأشار حجاوي اليوم الأحد في حديث تلفزيوني أن الأهم خلال المرحلة الحالية هو اكتشاف مصدر العدوى لـ "أوميكرون" وتتبع الحالات منوها أن جرعتين من لقاح كورونا لا تكفي للحفاظ على المناعة.


وأكد أن زيادة عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ناتجة عن عدم تلقي اللقاح أو التخلف عن موعد الجرعة الثانية .

 

وسجل في الأردن يوم أمس السبت 24 وفاة و 2708 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبلغت إجمالي حالات الوفيات لغاية يوم أمس في المملكة 11941 وفاة.


 




 

 


 

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