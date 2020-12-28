لجنة الأوبئة تكشف تطورات اكتشاف سلالة كورونا الجديدة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال عضو لجنة الأوبئة منير أبو هلالة، الاثنين، إنه يمكن تعديل أي لقاح لاستيعاب طفرات فيروس كورونا المستجد.وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أنه "لا يوجد مؤشرات حالياً لوجود خطورة من هذه الطفرات، وقد تتسبب الطفرات في الفيروس إلى إضعافه"."استقرار الوضع المرتبط بانخفاض نسبة الإيجابية في العينات العشوائية"، وفق أبو هلالة.وأوضح أبو هلالة، أن السلالة الجديدة التي وصلت المملكة حالياً اكتشفناها من بريطانيا، وتم عزل المصابين بها منزليا ومتابعتهم حتى يتم التأكد أنهم لم يخالطوا أشخاص آخرين ولا يتأثر الوضع الوبائي في المملكة".وأكّد عضو لجنة الأوبئة، أن "الوضع الوبائي بحالة مراقبة باستمرار حتى نطمئن، ومع استمرار التزام المواطنين بلبس الكمامة وإجراءات السلامة العامة ومراقبة الجهات الحكومية على التزام المؤسسات والأفراد، لا نكون خائفين من هذه السلالة الجديدة والقديمة بالتعامل مع الجائحة بالوضع الحالي".