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الإثنين، 15-11-2021 08:17 م

لجنة الأوبئة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا اليوم بشكل كبير هو زيادة عدد الفحوصات حيث تخطت حاجز 47 ألف فحص مشيرا إلى أنه وفق المعادلة الوبائية فإن زيادة عدد الفحوصات يؤدي إلى زيادة عدد الإصابات بكورونا.

وأكد عبر قناة المملكة أن المدارس وعدم الإلتزام للمصابين بالحجر المنزلي هي أهم اسباب تراجع الوضع الوبائي حاليا مؤكداً أن الرقم اليوم لعدد الإصابات فاجأ لجنة الأوبئة.

وأضاف أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات مرتفعة في الوقت الحالي وقال” نترقب نهاية الإسبوع للحكم على الوضع الوبائي” وأوضح أن ارتفاع نسبة الاشغالات في المستشفيات هي العامل الأهم والذي سيتم رصده حتى نهاية الأسبوع.

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