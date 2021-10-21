لجنة الأوبئة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - تحدث الدكتور مهند النسور، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن، بعد تجاور النسبة الإيجابية لفحوص كورونا لليوم الرابع على التوالي 5%.



وقال النسور في تصريحات صحفية ، الخميس، إنه من المبكر الحديث عن موجة جديدة لفيروس كورونا في الأردن، معتقدا "أننا لم ندخل مفهوم الموجة كما عهدناه في الموجتين السابقتين".



وأضاف أن الزيادة في عدد الإصابات وإيجابية فحوص كورونا في الأردن متوقعة نتيجة عودة الحياة لما كانت عليه قبل الجائحة، وفتح القطاعات والتجمعات الاجتماعية وإقامة الحفلات.

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