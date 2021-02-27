لجنة الأوبئة تكشف عن تطور هام بعد 4 أسابيع بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي السبت، إن إشغال المستشفيات وغرف العناية الحثيثة زاد قليلا؛ بسبب زيادة الإصابات بشكل واضح.وأضاف حجاوي في تصريح لـ"المملكة": "يجب تحمل المسؤولية (...) أكثر من 80% من حالاتنا نتيجة السلالات الجديدة "."نحتاج لأسبوعين لتقييم الوضع الوبائي، ونحتاج 4 أسابيع لكسر المنحنى الوبائي ولقراءة انخفاض ملموس بالمنحنى الوبائي" وفق حجاوي.وبين أن التطعيم أحد الإجراءات الرئيسية والمهمة التي تكبح جماح الجائحة التي دونها يصعب الوصول لنتيجة، ونتمنى أن يزيد عدد المسجلين عن 400 ألف حيث لدينا القدرة لتغطيتهم.وبين حجاوي، أن المنحنى الوبائي يقيس وضعنا الوبائي منذ أول إصابة في الأردن وحتى الآن، وهو ينعكس في مساراته سواء بالإصابات أو النسب أو للفئات العمرية أو الإيجابية أو الإدخالات والخروج، مشيرا إلى أن البيانات تحلل يوميا .ولفت النظر إلى أنه تم إجراء 212 ألف عينة خلال الأسبوع الماضي وهذا أكبر عدد عينات تم أخذه منذ بداية الجائحة .