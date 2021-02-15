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لجنة الأوبئة تكشف عن توصياتها في حال ارتفاع إصابات كورونا

أسعار الذهب الإثنين 15/2/2021

الإثنين، 15-02-2021 11:17 ص

عدم التباعد أهم الأسباب

لجنة الأوبئة تكشف عن توصياتها في حال ارتفاع إصابات كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت عضو لجنة الأوبئة، الدكتورة نجوى خوري، أن اللجنة أوصت وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات "المعروفة" ، في حال ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وحول مقصدها ، بشأن الإجراءات المعروفة لم توضح ما قصدته إن كان  عودة الحظر الشامل يوم الجمعة أم زيادة ساعات الحظر اليومية .

 

وعرّجت خلال تصريحات صحفية ، على أسباب ارتفاع الإصابات الملموسة ، خلال الفترة الحالية ، وقالت "هناك أسباب عديدة، أدّت إلى ارتفاع الإصابات، منها عدم الالتزام بالتباعد والإجراءات الصحية".



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