لجنة الأوبئة تكشف عن توصياتها في حال ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أكدت عضو لجنة الأوبئة، الدكتورة نجوى خوري، أن اللجنة أوصت وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات "المعروفة" ، في حال ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



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وحول مقصدها ، بشأن الإجراءات المعروفة لم توضح ما قصدته إن كان عودة الحظر الشامل يوم الجمعة أم زيادة ساعات الحظر اليومية .

وعرّجت خلال تصريحات صحفية ، على أسباب ارتفاع الإصابات الملموسة ، خلال الفترة الحالية ، وقالت "هناك أسباب عديدة، أدّت إلى ارتفاع الإصابات، منها عدم الالتزام بالتباعد والإجراءات الصحية".







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