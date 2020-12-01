لجنة الأوبئة تكشف عن سبب ارتفاع إصابات كورونا بالشمال

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن جائحة كورونا لا زالت تسجل اصابات كورونا على المستوى المحلي بأعداد الاصابات والوفيات شبه ثابتة.

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وأضاف الحجاوي في تصريح صحفي، صباح الثلاثاء، أن الأردن تأثر بموجة من اصابات كورونا في بداية أيلول الماضي ولا زالت هذه الموجة مستمرة حتى اليوم.



وأوضح أنه بعد دراسة الوضع الوبائي في الأردن، تبين وجود استقرار في اعداد الاصابات والوفيات خلال 10 أيام الأخيرة.



وبين أن ذروة الاصابات في الاردن هو 6933 وهو أعلى رقم سجل منذ بدء الجائحة، ولكن لا يتم الوصول لهذا الرقم يومياً.



وأشار حجاوي الى أن التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة ساهم في تخفيض الاصابات المسجلة بكورونا يومياً، وهذا ما حصل في العاصمة عمان، خلال الأيام الأخيرة.



ولفت الى ان محافظات الشمال سجلت أرقام مرتفعة من الاصابات وخاصة مدينة اربد، وهو ما يشير الى ضرورة تشديد الرقابة الى التزام المواطنين باجراءات الصحة والسلامة العامة والوقاية من انتشار العدوى.



وأكد أن الجهات المعنية تنظر الى اصابات كورونا المحلية واستقرارها بتفاؤل حذر.



وكشف الحجاوي عن أن مصابي كورونا الأكبر سناً هم الأكثر التزاماً بالعزل المنزلي وارشادات وزارة الصحة، بينمات فئة الشباب هي الأقل التزاماً ، داعياً مصابي كورونا الى عدم خرق العزل المنزلي واتباع البروتوكول الصحي الذي أعلنت عنه سابقاً وزارة الصحة.



