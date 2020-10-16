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الجمعة، 16-10-2020 09:25 م

لجنة الأوبئة توجه نصائح مهمة للأردنيين بعد تفشي كورونا

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، الجمعة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، سيترتب عليه زيادة في عدد الوفيات الناتجة عن هذا المرض، مشيرا إلى أن 1% نسبة الوفيات بالفيروس في الأردن من إجمالي المصابين.
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"عدد الوفيات نسبة لعدد الإصابات لا تتجاوز 1% في الأردن. ما زالت أرقام الوفيات في الأردن ضمن أقل معدلاتها مقارنة مع دول العالم"، وفق حجاوي، الذي أوضح: "ما دام أن هناك زيادة في اكتشاف الإصابات بالفيروس فيترتب عليه ارتفاعا في عدد الوفيات".

ولفت إلى أن الفيروس "لم يتغير سلوكه وشدته، الأمر الذي يعني أن معدل الوفيات ستكون متساوية تقريبا بين الدول". 

وتُحسب نسبة الوفيات بالفيروس في الأردن من إجمالي عدد الإصابات سواء أكانوا يحملون أعراضا للفيروس أم لا، وفق حجاوي الذي قال إنها طريقة تتبعها كثير من دول العالم. 

"في شهادة وفاة أي شخص مُصاب يوضع (فيروس) كورونا مهما كانت الأسباب السابقة المرضية عند الشخص سواء كانت عامل مباشر أو غير مباشر نسحبها وفاة بكورونا"، وفق حجاوي.  

وقال إن 90-95% من الوفيات بالفيروس في الأردن "تعود لأشخاص لديهم سيرة مرضية وهم في سن متقدم". 

حجاوي دعا إلى "زيادة الاهتمام بكبار السن خاصة المصابين بأمراض سارية، عبر عزلهم وحجرهم وعدم تعريضهم لمصابين بالفيروس".  


 




 

 


 

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