لجنة الأوبئة توصي بالتوجّه نحو مراكز التطعيم

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن الحكومة تؤمّن المطعوم مجانا للمواطنين، لكن إذا أصرّ المواطن على عدم تلقيه فيجب أن يتحمّل كلفته، حيث أن الحكومة تتحمّل كلفة المطعوم وهي الأعلى.



وحذّر حجاوي في تصريحات صحفية من المتحوّرات، لكونها تُربك الوضع الوبائي في أي بلد، وليس مستبعدا أن تدخل أي طفرة إلى بلد ما.



وجدد دعوته المواطنين إلى التوجّه نحو مراكز التطعيم وليس مراكز الفحص.

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