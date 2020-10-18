لجنة الأوبئة توصي بعدم فرض حظر تجول نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - خاص أكد مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن لجنة الأوبئة أوصت بعدم فرض حظر شامل ليومي الجمعة والسبت المقبلين.

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وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن اللجنة رفعت وبالاجماع إلى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات توصياتها بعدم فرض حظر شامل خلال عطلة الأسبوع المقبل، وذلك لعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه.



وأشار إلى أن اللجنة طالبت بعدم فرض الحظر الشامل الذي طبق في اليومين الماضيين، إلا أن وزير الصحة أكد للجنة أن القرار اتخذ قبل توصيتهم، متعهدا برفع توصيتهم للمعنيين بشأن حظر الجمعة والسبت المقبلين.

وسُجلت في الأردن، أمس السبت، 20 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1505 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها 36053، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

يذكر أنه انتهت منتصف ليل السبت الأحد، فترة حظر التجول الشامل بعد مضي 48 ساعة على سريانه، وعاد العمل بحظر تجول جزئي من الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباحا، والذي أقر في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.







