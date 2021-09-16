لجنة الأوبئة توضح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا

الوكيل الإخباري - دعا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، كل من يشعر بأعراض مختلفة عن الحساسية أو الإنفلونزا الموسمية التي إعتاد عليها، التوجه لإجراء فحص (PCR) للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وقال خلال تصريحات صحفية، إن كل شخص بإمكانه تقييم نفسه إن كان يعاني من أحد أنواع الحساسية الموسمية التي إعتاد عليها في كل عام، لكن إن اختلطت الأمور وأصبح هناك أعراض أخرى مغايرة عن تلك التي إعتاد عليها ورافقها ارتفاع في درجات الحرارة، فعليه عمل فحص (PCR) للتأكد من عدم إصابته بكورونا.



وأضاف أن الحالات التي يتبعها خروج المُخاط من الأنف والفم تعتبر بعيدة عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لكن في حال لم يستطع أي شخص التمييز في الأعراض التي يعاني منها يستوجب عليه إجراء فحص (PCR).



وشدد حجاوي على أهمية ارتداء الكمامة خاصة في هذه الأوقات كونها هي من تحمي من فيروس كورونا ومن أعراض الحساسية ومن أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة تشديد الإجراءات لتطبيق البرتوكول الصحي في الأمكان والمؤسسات جميعها.