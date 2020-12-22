لجنة الأوبئة توضح بشأن السلالة الجديدة من كورونا

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي إنه لا يوجد أي اثرٍ على دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى المملكة.

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وأكد الدكتور حجاوي في تصريح صحفي، أن المعلومات المتوفرة حول السلالة الجديدة تؤكد أنها غيرت في صفات وبائية قليلة غير مكتملة مشيراً إلى أن أهم ما ورد بشكل علمي هو سرعة انتشار الوباء وعليه فإن أعداد الإصابات سوف تزداد وبشكل أسرع .



وقال الدكتور الحجاوي إن الفيروس الجديد هو طفرة من فيروس كورونا ولكن يبدو أن هذه الطفرة أصبح فيها اهتمام كبير لأنها تتصف بسرعة الانتشار مشيراً إلى أن هذه الطفرة أسرع بـ 70% من الفيروس العادي كما وردت من المصدر في بريطانيا منشأ هذه السلالة.



وبين أن هذه السلالة لا يوجد في طبيعتها الجينية أي تأثير على المخاطر والمضاعفات والوفيات حيث لم يثبت هذا الكلام حولها مؤكداً أن المعلومات حول هذه السلالة "شحيح".



وأضاف الدكتور حجاوي أن هذه السلالة أصبح الاهتمام فيها كبير علمًا بأن هناك 17 طفرة جينية منذ بداية شهر أيلول الماضي وحتى الآن ، مشيراً إلى أنه لم يطرأ تغير في جينات الفيروس الأصلي .



