لجنة الأوبئة توضح بشأن العودة للإغلاقات وحظر التجول

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور حامد الزعبي أن ما يحدد عودة فتح القطاعات او الاغلاق بعد ارتفاع نسب الفحوص الايجابية الى أكثر من 5% هو عدة عوامل.



وأضاف الزعبي عبر قناة المملكة أن نسب اشغال المستشفيات هي العامل الاساسي وهي الان مريحة ومطمئنة.



واضاف ان من اهم العوامل ايضا لعدم العودة إلى الاغلاقات وحظر التجول هي مدى الالتزام بتطبيق تعليمات لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والاقبال على اخذ مطاعيم كورونا.



واكد أن الامور تحت السيطرة ولا يوجد ما يثير الخوف والقلق داعيا الجميع الى الاقبال على أخد المطعوم.

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