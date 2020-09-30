الأربعاء 30-09-2020
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الأربعاء، 30-09-2020 10:49 م

لجنة الأوبئة توضح حول احتمالية العودة للحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يدل على أن الأردن لايزال في "ذروة الانتكاسة".
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ولم يستبعد حجاوي زيادة عدد الإصابات بالفيروس لـثلاثة أو أربعة أضعاف.

وأشار حجاوي لبرنامج "بعد الخبر" على قناة المملكة ، إلى أن الفحوص المخبرية لم تعد عشوائية، بل أصبحت موجهة نحو المخالطين المباشرين، في ظل انتشار الفيروس.

وسجل الأردن الأربعاء، "ارتفاعا حادا" في حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بعد تسجيل 1776 إصابة جديدة بالفيروس.

ورفعت وزارة الصحة عدد فرق التقصي الوبائي، من فرقتين إلى 32 فرقة في محافظة الزرقاء، حسب حجاوي.

وبين حجاوي أن الحصيلة الأسبوعية أفضل من الحصيلة اليومية من حيث المقارنة الدولية، وأوضح أن الأسبوع الوبائي يبدأ من السبت إلى الجمعة.

وقال إن "تسطيح" المنحنى الوبائي يعتمد على إجراءات الحكومة والتزام المواطنين، متوقعا عدم العودة إلى الحظر الشامل.

 




 

 


 

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