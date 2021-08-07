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السبت، 07-08-2021 12:22 م

لجنة الأوبئة توضح لـ الوكيل حول الجرعة المعززة لمتلقي جرعتي لقاح كورونا

الوكيل خاص


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي حول إعطاء جرعة ثالثة معززة لمن تلقوا جرعتي لقاح كورونا إنه من المبكر حالياً إعطائها ، مؤكداً أن الأولوية إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يتلقوا المطعوم في المملكة.

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وأضاف حجاوي لـ " الوكيل الإخباري" أن الصحة تسعى لإعطاء أكبر عدد ممكن من الجرعة الأولى للأشخاص غير المطعمين وذلك للحماية من انتشار الفيروس والوقاية من المتحورات .


وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك لحصول الدول الفقيرة على الجرعة الأولى من لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس في العالم . 


 




 

 


 

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