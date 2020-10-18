لجنة الأوبئة توضح للوكيل شرط استمرار الحظر الشامل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات اكد عضو لجنة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي، اليوم الأحد، أنه في حال كانت الأرقام الوبائية عالية، سنتجه إلى الحظر الشامل.

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وقال الحجاوي في تصريحات خاصة، لـ "الوكيل الإخباري" إنه في حال سجلت المملكة اكثر من 2000 إصابة محلية يومية لا نمانع بفرض حظر شامل نهاية الأسبوع.

وأوضح أن اللجنة اذا اضطرت لفرض الحظر الشامل، ستأخذ بعين الاعتبار، صحة الاقتصاد الوطني، ليكن هناك توازن بين الصحة والاقتصاد.

واشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من انتشار كورونا، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.



