لجنة الأوبئة توضــح للوكيل حول الإجراءات القادمة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو لجنة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن المخالفات التي ظهرت عقب نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي ، ستظهر تبعاتها بعد يوم الثلاثاء القــادم .

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وبين حجاوي ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه من المتوقّع أن تزيد الإصابات بفيروس كورونا ، مُتمنيّا أن لا تزيد عن المعدّل الحالي، وأن لا تصل إلى أكثر من (6) آلاف إصابة .

وأشار إلى أنه تمّ التواصل مع (80%) من مصابي كورونا المحجورين منزليّا ، لافتا أنه يتم متابعة باقي المصابين، للاطمئنان عن أوضاعهم الصحية ، لإحصاء عددهم الإجمالي، بعد أن يتماثلوا للشفاء.

"الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ، جيدة لاستقبال حالات إصابة جـــديدة بالفيروس، الأمر الذي يعني أن منظومتنا الصحية ما زالت بخير ، حيث جهود وزارة الصحــــة ، التي من شأنها رفع وتيرة العمل في القطاع الصحي "، وفق حجاوي .

وفي ردّ على سؤال حول ماهيّة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد اجتماع لجنة الأوبئة مع المعنيين لاحقــا ، أوضح ، أن ذلك "غير واضح المعالم حتى اللحظة " ، حيث أن هنالك العديد من التوصيات التي يتم دراستها ، والأمر بحاجة لقراءة ورصد أعداد الإصابات خلال الأيام القادمة ، نتيجة للمظاهر الاحتفالية المخالفة بأمر الدفاع 11 عقب الانتهاء من عملية الاقتراع للانتخابات النيابية ، حيث عدم الالتزام بارتداء الكمّامات ، وعدم العمل بالتباعد الجسدي.

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