لجنة الأوبئة: حملة اللقاح المضاد لكورونا بدأت تعطي نتائجها

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي السبت، إن حملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن بدأت تعطي نتائجها وذلك بانخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية والتي وصلت اليوم إلى 1.9% ونتمنى أن تنخفض أكثر من ذلك.ولفت الحجاوي في تصريح لـ "المملكة" أن الخطة الحكومية المتعلقة بفتح القطاعات تنقسم إلى ثلاث مراحل أولها في الشهر الحالي حزيران والمرحلة الثانية منتصف تموز المقبل وصولا لفتح القطاعات كافة في أيلول.ودعا الحجاوي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي.