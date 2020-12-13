لجنة الأوبئة: ربع مليون أردني أصيبوا بكورونا

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الأردن سجل منذ الأول من شهر أب الماضي، ارتفاعا كبيرا بأعداد الاصابات والوفيات بكورونا، مقارنة مع الفترة ما بين اذار وحتى تموز الماضي.

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وأضاف حجاوي، في تصريحات صحفية، صباح الأحد، أن أعداد الاصابات الحقيقية بكورونا في الأردن بلغ ربع مليون اصابة مسجلة لدى وزارة الصحة.



وبين أن نحو 5% من مصابي كورونا في الأردن يدخلون الى المستشفيات، والبقية يخضعون للعزل المنزلي.



وأوضح أن الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة ولجنة الأوبئة أشارت الى اصابة 20 - 25% من الأردنيين بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، بعضهم أصيبوا ولم يعلموا بذلك كونهم لم يخضعوا لفحص الـ pcr، ولم تظهر عليهم أعراض وتشكلت لديهم مناعة طبيعية ضد الفيروس.



