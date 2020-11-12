لجنة الأوبئة : سنعيد النظر بالقرارات إثر مشاهد مؤسفة

الوكيل الإخباري - أكد عضو لجنة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أنه بالنظر للأحداث التي رافقت الانتخابات النيابية ، يتوقع تزايد أعداد إصابات كورونا في الأيام المقبلة بالمملكة ، إلى(7-8) الاف إصابة يوميا .
وبيّن حجاوي في تصريحات صحافية ، الخميس ، أن النظر إلى ما تمّ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر احتفالات " مؤسف ومدعاة للخجل" ، لعدم إلتزام كثيرين بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، بالرغم من قفزات الإصابات والوفيات بالفيروس بشكل واضح، وبالرغم من تحذيرات رسميّــة بعدم مخالفة القرارات الحكوميّة.
وأشار ، إلى أنه سيتم إعـــادة النظر بعدد من القرارات ، بعد اجتماع مع المعنيين ، وتقييم الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لعدم العمل بالتباعد الجسدي ، منوّها أن دولا كثيرة لجأت للحظر الشامل في سبيل منع تفشّي الفيروس في بلادها .
وعبّر حجاوي عن استيائه حيال عدم الالتزام بأمر الدفاع 11 ، والتي تتمثّل بارتداء الكمّامة ، والالتزام بالتباعد الجسدي ، لافتا أنّ الأمر سيزيد الوضع الوبائي سوءا.
وتابع " ما شاهدناه سيجعلنا نعيد النظر بعدد من القرارات ، حفاظا على صحة وسلامة الأردنييــن ".
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