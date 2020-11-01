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الأحد، 01-11-2020 10:36 ص

لجنة الأوبئة: سيتم فرض الحظر الشامل في هذه الحالة

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الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الأوبئة فارس البكري انه إذا أصبحت إصابات كورونا في الأردن كبيرة بحيث لا يتحملها النظام الصحي فالحظر الشامل سيصبح واجبا.
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وأكد في تصريحات صحفية انه يتم زيادة الاسرة في المستشفيات باستمرار ، وبخصوص الحظر الشامل علينا الموازنة بين اعداد المرضى الذين بحاجة الى دخول المستشفيات وبحاجة الى أجهزة التنفس وعدد الوفيات ، وبين الوضع الاقتصادي، وهذه موازنة صعبة.

وتابع البكري : المشكلة ان الحظر الشامل يجب ان يحدث قبل انهيار القطاع الصحي، وان يستمر لفترة طويلة ، حيث اوصت دراسات بان يكون الحظر الشامل أسبوعين او اكثر ، وبعضها اوصت بـ 4 أسابيع وحتى 5 أسابيع.

وقال البكري ان موضوع الحظر يطرح بشكل دوري داخل اللجنة ، وبالإضافة الى مواضيع أخرى مثل الانتخابات والمدارس ، والقرار بيد الحكومة.

وبخصوص الانتخابات قال انها بحاجة الى متابعة من الجهات الرقابية ، لمنع التجمعات قبل الانتخابات وبعد الانتخابات للاحتفال بالنتائج.

وبين ان الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا في الإصابات ، متوقعا ان تزداد هذه الأرقام والاصابات بسبب عدم الالتزام التعليمات البسيطة التي طلبت من المواطنين، وبدأنا نرى إصابات اكثر في المستشفيات وبين الكادر الصحي ووفيات اكثر بين المصابين.

 




 

 


 

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