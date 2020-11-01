لجنة الأوبئة: سيتم فرض الحظر الشامل في هذه الحالة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان





- قال عضو لجنة الأوبئة فارس البكري انه إذا أصبحت إصابات كورونا في الأردن كبيرة بحيث لا يتحملها النظام الصحي فالحظر الشامل سيصبح واجبا.وأكد في تصريحات صحفية انه يتم زيادة الاسرة في المستشفيات باستمرار ، وبخصوص الحظر الشامل علينا الموازنة بين اعداد المرضى الذين بحاجة الى دخول المستشفيات وبحاجة الى أجهزة التنفس وعدد الوفيات ، وبين الوضع الاقتصادي، وهذه موازنة صعبة.وتابع البكري : المشكلة ان الحظر الشامل يجب ان يحدث قبل انهيار القطاع الصحي، وان يستمر لفترة طويلة ، حيث اوصت دراسات بان يكون الحظر الشامل أسبوعين او اكثر ، وبعضها اوصت بـ 4 أسابيع وحتى 5 أسابيع.وقال البكري ان موضوع الحظر يطرح بشكل دوري داخل اللجنة ، وبالإضافة الى مواضيع أخرى مثل الانتخابات والمدارس ، والقرار بيد الحكومة.وبخصوص الانتخابات قال انها بحاجة الى متابعة من الجهات الرقابية ، لمنع التجمعات قبل الانتخابات وبعد الانتخابات للاحتفال بالنتائج.وبين ان الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا في الإصابات ، متوقعا ان تزداد هذه الأرقام والاصابات بسبب عدم الالتزام التعليمات البسيطة التي طلبت من المواطنين، وبدأنا نرى إصابات اكثر في المستشفيات وبين الكادر الصحي ووفيات اكثر بين المصابين.